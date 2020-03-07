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Erzincan’da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2020 09:03 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde ormanlık alana yerleştirilen harekete duyarlı fotokapanlarla vaşak, tilki ve nesli tükenmekte olan su samuru aynı alanda görüntülendi.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde arazi çalışmalarına çıkan Biyolog Evren Buğa, ormanlık alanda sürdürdüğü çalışmaları sırasında su samuruna ait olabileceği ayak izleri gördü. Bunun üzerine çevreye harekete duyarlı fotokapanlar yerleştirdi. Daha sonra görüntüleri izleyen Buğa, fotokapana takılan Uluslararası Doğaya Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ile nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru ve tilki gördü. Vaşak ve su samurunu ilk kez aynı alanda gördüğünü ifade eden Biyolog Evren Buğa, görüntüleri izlediğinde şaşırdığını kaydetti.

"SU SAMURU VE VAŞAĞI AYNI ALANDA GÖRÜNTÜLEDİK"

Türkiye’nin farklı illerinde görüntülenen vaşak ve diğer koruma altındaki hayvanlarla ilgili bilgiler veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde doktora çalışmalarını yürüten Biyolog Evren Buğa, “Koruma altındaki türlerin çok güzel görüntüleri kaydediliyor. Bu görüntülerin gelmesiyle birlikte aslında yanlış diyebileceğimiz bir algı oluştu. Sanki bu hayvanların popülasyonları çok fazla arttı. Aslında bu hayvanların popülasyonlarından ziyade teknoloji arttı. Artık herkesin cebinde kaliteli fotoğraflar çeken telefonlar var. Bu hayvanları gördükleri zaman çok iyi görüntüler çekiyorlar. Bu yüzden böyle bir algıya katılmamak gerekiyor. Koruma altındaki bu türlerin sayılarının arttırılabilmesi için alanında uzman bilim adamlarının bilimsel çalışma yayınlaması gerekiyor. Bizde Erzincan’da kurduğumuz fotokapanlarla su samuru ve vaşağı aynı alanda görüntüledik. Bu hayvanları koruma altında tutmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

(İHA)

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