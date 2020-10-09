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  4. Erzincan'da yavru ayı şaşkınlığı! Kamerayı görünce adeta poz verdiler

Erzincan'da yavru ayı şaşkınlığı! Kamerayı görünce adeta poz verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:07 | Son Güncelleme

Erzincan'da yola çıkan 3 yavru ayı aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Adeta poz veren yavruların bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldukları görüldü.

Çağlayan beldesinde restoran sahibi Eray Gül ve ailesi iş yerlerini kapattıktan sonra arabayla evlerine giderken aniden yolda önlerine üç ayı yavrusu çıktı. Gül ailesi hemen cep telefonuyla ayıların sevimliliğini kaydetmeye başladı. Sürücü Eray Gül, yavru ayıların zarar görmeden yoldan kaçması için her durduğunda ayılar da durdu ve ayağa kalkarak arabadakileri izledi. Uzun süre yoldan ayrılmayan yavru ayıların bu sevimli şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Anne ayının yol kenarında olduğunu da fark eden Gül ailesi, yavru ayıların sürekli yola dönüp merak içinde kendilerine bakmalarını şaşkınlıkla karşıladı. Yavru ayılar bir süre sonra ormanlık alanda annelerine doğru koşarak uzaklaştı.

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İHA

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