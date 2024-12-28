Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu. Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiisinde devrilen otobüs için çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesine ilişkin, "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi." dedi.

İLK AÇIKLAMA VALİ'DEN: YARALILAR VAR

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.