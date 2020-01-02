HABER
  4. Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 17 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 07:29 | Son Güncelleme

Erzincan'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün kar temizleme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı: 17 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kalkancı Köyü mevkisinde Erzincan istikametine giden Necdet Karaca'nın kullandığı yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan 11'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralanan toplam 17 kişinin tedavileri sürerken, yoğun kar nedeniyle kaza meydana gelen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

(AA)

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldiEndonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi
Ankara'daki kapalı otoparkta araç yangını!Ankara'daki kapalı otoparkta araç yangını!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan iş makinesi Kaza OTOBÜS yaralı

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

ABD'den İran'a karşı hamle! Telefonlar susmadı!

ABD'den İran'a karşı hamle! Telefonlar susmadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Ankara'daki kapalı otoparkta araç yangını!

Ankara'daki kapalı otoparkta araç yangını!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Ankara'da 18 katlı apartmanda büyük yangın! Ekipler alarma geçti!

18 katlı apartmanda büyük yangın!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Kara saplanıp kaldılar! 4 kişilik aile böyle kurtarıldı!

Kara saplanıp kaldılar! 4 kişilik aile böyle kurtarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.