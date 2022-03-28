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  4. Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

28.03.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan-Erzurum karayolu Altınbaşak mevkiinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü 33 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

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Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor. (AA)


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trafik kazası
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