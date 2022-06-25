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Erzincan'daki 'siyanür' paniğinde yeni gelişme: Altın madenine 'en üst sınırdan' ceza!

25.06.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde siyanür akan borulardan birisinin kırıldığı iddiaları üzerine büyük panik yaşanmıştı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 ton siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasının jandarma tutanağıyla belirlendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Soruşturma başlatılan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Maden işletmesine en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Erzincan'daki 'siyanür' paniğinde yeni gelişme: Altın madenine 'en üst sınırdan' ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde, 21 Haziran'da bir altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edildi.

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Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak, eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi. Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşındı.

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EN ÜST SINIRDAN CEZA

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alındı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

(AA)

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Erzincan
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