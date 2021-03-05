Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemlerinin arasında bulunan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları birçok ilde son buldu. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak renklendirilen iller, vaka sayılarına göre yeni düzenlemelere tabi tutuldu. Buna göre Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Risk renkleri neler?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı haritaya göre, il bazındaki vaka sayılarına göre bölgeler 4 renge ayrıldı. Buna göre; mavi renkli illerimiz düşük riskli, sarı renkli illerimiz orta riskli, turuncu renkli illerimiz yüksek riskli ve kırmızı renkli illerimiz ise çok yüksek riskli kategorisinde değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgesinde, “Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” dendi.