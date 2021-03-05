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Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

05.03.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ülke genelinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları, 1 Mart Pazartesi itibariyle genişletildi. Son yapılan Kabine Toplantısı sonucunda normalleşme adımları somut olarak atılmaya başlandı. İl bazındaki vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrılan bölgelerin birçoğunda yasaklarda düzenlemeye gidildi. Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemlerinin arasında bulunan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları birçok ilde son buldu. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak renklendirilen iller, vaka sayılarına göre yeni düzenlemelere tabi tutuldu. Buna göre Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep sokağa çıkma yasakları kalktı mı? Risk renkleri neler?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı haritaya göre, il bazındaki vaka sayılarına göre bölgeler 4 renge ayrıldı. Buna göre; mavi renkli illerimiz düşük riskli, sarı renkli illerimiz orta riskli, turuncu renkli illerimiz yüksek riskli ve kırmızı renkli illerimiz ise çok yüksek riskli kategorisinde değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgesinde, “Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.” dendi.

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Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep’te sokağa çıkmak serbest mi?

İçişleri Bakanlığı’nın il valiliklerine gönderdiği genelgeye göre Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep, haritada sarı olarak gösteriliyor. Orta riskli illerimizden olan Erzincan, Erzurum, Eskişehir ve Gaziantep; hafta içi ve hafta sonu dahil saat sabah 05.00 – 21.00 arasında sokağa çıkabilecek.


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