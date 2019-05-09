HABER

Erzincan-Erzurum tren seferleri yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Erzincan-Erzurum tren seferleri yeniden başladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, toprak kaymasının demiryolu hattına zarar vermesi sebebiyle bir süredir yapılamayan Erzincan-Erzurum tren seferleri yeniden başladı.

İlçedeki Tanyeri Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Mayıs'ta yapılan devriye sırasında Erzincan-Erzurum arasındaki tren hattının Bağlar köyü mevkisinde, yağışlar yüzünden su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nin, hattın bir bölümünde toprak kaymasına sebep olduğu anlaşılınca tren seferleri durdurulup bölgede onarım çalışması yapıldı.

Toprak kaymasının tren raylarının alt kısmına da zarar vermesiyle Erzincan Devlet Demiryolları Trafik Kontrollüğü görevlilerince söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda hasar gören hattaki rayların alt kısmı kaya ve dolgu malzemesiyle doldurulup onarıldı.

Hattın onarımı ile Erzincan-Erzurum arasındaki tren seferleri de kontrollü olarak yeniden sağlandı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Geleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlarGeleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştiriyorlar
Çay üreticisinin gübre sıkıntısıÇay üreticisinin gübre sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan toprak kayması Tren Seferleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.