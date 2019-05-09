ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, toprak kaymasının demiryolu hattına zarar vermesi sebebiyle bir süredir yapılamayan Erzincan-Erzurum tren seferleri yeniden başladı.

İlçedeki Tanyeri Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Mayıs'ta yapılan devriye sırasında Erzincan-Erzurum arasındaki tren hattının Bağlar köyü mevkisinde, yağışlar yüzünden su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nin, hattın bir bölümünde toprak kaymasına sebep olduğu anlaşılınca tren seferleri durdurulup bölgede onarım çalışması yapıldı.

Toprak kaymasının tren raylarının alt kısmına da zarar vermesiyle Erzincan Devlet Demiryolları Trafik Kontrollüğü görevlilerince söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda hasar gören hattaki rayların alt kısmı kaya ve dolgu malzemesiyle doldurulup onarıldı.

Hattın onarımı ile Erzincan-Erzurum arasındaki tren seferleri de kontrollü olarak yeniden sağlandı.

