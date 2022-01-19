Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19-20 Ocak Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi oldu?

Kar yağışı sürerken eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları soğuk havaya karşı uyarmıştı. Erzincan, Giresun ve Gümüşhane valiliğinden okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Peki Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da okullar il genelinde tatil edildi. Erzincan valisi Mehmet Makas şu açıklamalarda bulundu:

"SEVGİLİ ÇOCUKLAR,

İlimiz genelinde devam eden olumsuz

hava şartları nedeniyle 19.01.2022

Çarşamba günü;

İl genelinde tüm okullarımızda

eğitim,öğretime 1 gün süre ile ara

verilmesine,engelli ve hamile olan

kamu personelinin idari izinli

sayılmalarına karar verilmiştir"

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları Giresun'da etkisini sürdürdü. Buna karşılık önlem alan valilik, okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte valilik tarafından yapılan o açıklama: "Giresun’da hafta sonu başlayan ve hafta içi de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü 7 ilçede tüm okullarda, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime bir (1) gün ara verildi."

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de 19 Ocak'ta okullar tatil edildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde izinli sayılacağı kaydedildi.

"İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

