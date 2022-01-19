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Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19-20 Ocak Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi oldu?

19.01.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Günlük hayatı sekteye uğratan kar yağışı Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de etkili oldu. Okulların tatil olup olmayacağını merak eden vatandaşların gözleri valiliklere çevrildi. Peki Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?

Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi? 19-20 Ocak Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi oldu?

Kar yağışı sürerken eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları soğuk havaya karşı uyarmıştı. Erzincan, Giresun ve Gümüşhane valiliğinden okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Peki Erzincan, Giresun ve Gümüşhane'de okullar tatil mi?

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da okullar il genelinde tatil edildi. Erzincan valisi Mehmet Makas şu açıklamalarda bulundu:

"SEVGİLİ ÇOCUKLAR,

İlimiz genelinde devam eden olumsuz
hava şartları nedeniyle 19.01.2022
Çarşamba günü;

İl genelinde tüm okullarımızda
eğitim,öğretime 1 gün süre ile ara
verilmesine,engelli ve hamile olan
kamu personelinin idari izinli
sayılmalarına karar verilmiştir"

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları Giresun'da etkisini sürdürdü. Buna karşılık önlem alan valilik, okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte valilik tarafından yapılan o açıklama: "Giresun’da hafta sonu başlayan ve hafta içi de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü 7 ilçede tüm okullarda, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime bir (1) gün ara verildi."

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de 19 Ocak'ta okullar tatil edildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde izinli sayılacağı kaydedildi.

"İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 19.01.2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.

Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."

20 Ocak kar tatili için valilikten açıklama bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Giresun Gümüşhane
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