Erzincan-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye ile Pöske Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda ise çekici türü araçların geçişine izin verilmezken otomobil türü araçların ise kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor

Polis ekipleri ise sürücülerden kar ve tipi etkisini kaybedinceye kadar beklemelerini istedi.

Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, AA muhabirine, kar ve tipi nedeniyle Erzincan Gümüşhane kara yolunun trafiğe kapandığını belirterek, "Tır ve kamyonlar ise Sakaltutan mevkisindeki park alanına alınarak bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekiplerimiz trafik akışını sağlamak için karayolları ekipleri ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." diye konuştu.

