HABER

Erzincan-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor - Erzincan-Sivas kara yolunda ise kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye ile Pöske Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Erzincan-Sivas kara yolunda ise çekici türü araçların geçişine izin verilmezken otomobil türü araçların ise kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor

Polis ekipleri ise sürücülerden kar ve tipi etkisini kaybedinceye kadar beklemelerini istedi.

Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, AA muhabirine, kar ve tipi nedeniyle Erzincan Gümüşhane kara yolunun trafiğe kapandığını belirterek, "Tır ve kamyonlar ise Sakaltutan mevkisindeki park alanına alınarak bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekiplerimiz trafik akışını sağlamak için karayolları ekipleri ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." diye konuştu.

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Kritik görüşme! 'Bir an önce...'Kritik görüşme! 'Bir an önce...'
Öğretmenlerin imdadına köylüler yetiştiÖğretmenlerin imdadına köylüler yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksattı Erzincan gümüşhane kapandı kar Karayolu tipi ulaşım

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin koruluğu Millet Bahçesi oluyor

Karayolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.