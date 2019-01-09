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Erzincan-Gümüşhane kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

Erzincan-Gümüşhane kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

ERZİNCAN (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Erzincan-Gümüşhane kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Erzincan'ı Gümüşhane'ye bağlayan ve dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı sırasında trafiğe kapanan Ahmediye mevkisindeki Pöske Geçidi'nin açılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren kar küreme ve tuzlama çalışması sonrası iş makineleri desteğiyle yolda kalan tırlar kaldırılarak, kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Ayrıca ekipler bölgede mahsur kalan bazı araçları da kurtardı.

Yoğun kar ve tipi sebebiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Otomobil türü araçların ise kontrollü şekilde geçişlerine müsaade ediliyor.

Yetkililer, bölgedeki buzlanma ve don olaylarına karşı yolu kullanacak sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olmasını istedi.

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