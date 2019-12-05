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Erzincan güne karla uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:07 | Son Güncelleme

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güne karla uyanan Erzincanlılar karın tadını çıkardı.
Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.
Karın yağması en çokta çocukları sevindirdi. Okul bahçesinde kartopu savaşına tutuşan çocuklar doyasıya eğlendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı yağışlı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri öğle saatlerine kadar, Erzurum ili ve güneyi ile Erzincan çevrelerinde ise gece saatlerine kadar devam edeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Öte yandan, Erzincan’da kardan dolayı 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

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