Erzincan İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı düzenlendi

Erzincan’da afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı düzenlendi.

AFAD Toplantı Salonu’nda Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya kamu kurum müdürleri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşma yapan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, İl Afet Risk Azaltma Planına yönelik katılımcılara bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Vali Mehmet Makas, Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünyada afete en hazırlıklı ülke olduğunu ve sadece kendi sınırları içinde değil, dünyada afete maruz kalmış milletlerinde her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Konuşmasının devamında, oluşturulacak olan afet risk azaltma planlarının farklı alanlara farklı seviyelerde çözüm üretmeyi ve sonuç almayı hedefleyecek nitelikte titizlikle yürütülmesini isteyen Vali Makas, afet riskinin azaltılması ve kentsel alanlarda dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımıyla düzenlenen çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

Ardından deprem, heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetlerine yönelik oluşturulan çalışma gruplarını ziyaret eden Vali Makas, ilgili paydaşlara çalışmalarında başarılar diledi.

