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Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 14:59
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasından 93 gün sonra bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi X hesabından duyurken, cansız bedeni bulunan işçinin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Bayraktar, toprak altında kalan tüm işçilere ulaşılana kadar yoğun çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

9 kayıptan cenazesine ulaşılanların sayısı 5 oldu.

İLİÇ'TE NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Erzincan İliç toprak kayması
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