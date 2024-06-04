Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasından 93 gün sonra bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelişmeyi X hesabından duyurken, cansız bedeni bulunan işçinin ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Bayraktar, toprak altında kalan tüm işçilere ulaşılana kadar yoğun çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

9 kayıptan cenazesine ulaşılanların sayısı 5 oldu.

İLİÇ'TE NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.







