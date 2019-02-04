Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Erzincan İliç merkezli bir deprem meydana geldi.

Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 20.21'de yerin 6.2 kilometre altında meydana gelen ve merkez üssü Boyalık, İliç olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.





