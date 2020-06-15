Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

MİNİBÜS, FIRAT NEHRİ'NE UÇTU

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.