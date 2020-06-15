Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü yakınlarında meydana geldi.
MİNİBÜS, FIRAT NEHRİ'NE UÇTU
Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Elazığ'a gitmek üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.
8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 4 yolcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.
Yaralı oldukları belirlenen 4 kişi hastaneyle kaldırılırken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüsteki yolculardan 2 kişinin Fırat Nehri’nde kaybolması üzerine kaza yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çağrıldı.
Çok sayıda kurtarma ekibi Fırat Nehri’nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.