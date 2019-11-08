Erzincan, Kars ve Ardahan'da Mevlit Kandili kutlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Ardahan ve Kars'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve aile" olduğunu belirten Çetin, "Güzel bir örnek, hak ve hakikatin şahidi, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Efendimiz Muhammed'e (SAV) salatu selam olsun. İnsanlığı vahyin ışığında karanlıklardan aydınlığa çıkaran kutlu Nebi'nin doğum yıl dönümü olan bu mübarek geceye ulaşmanın sevincini yaşayan Mümin kardeşlerimin Mevlit Kandillerini tebrik ediyorum." dedi.

Kentteki camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.