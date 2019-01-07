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Erzincan merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

Örgütün üniversitedeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen biri eski, 9 öğretim görevlisinden 2'si tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan biri eski, 9 öğretim görevlisinden 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8'i aktif görevde, biri meslekten ihraç edilen 9 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Erzincan Adliyesine sek edildi.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılardan 1'i savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken diğer 8'i ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Erzincan FETÖ/PDY gözaltı Mahrem operasyon öğretim görevlisi tutuklama

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