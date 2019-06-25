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Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:07 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 7 askeri personelden 2'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5'i serbest bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İzmir, Ağrı ve Sivas'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY Kripto operasyon TSK

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