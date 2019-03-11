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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 7 askeri personelden 5'i tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 muvazzaf, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan FETÖ/PDY Kripto operasyon TSK tutuklama yapılanma

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