Erzincan merkezli FETÖ operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5 muvazzaf, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum