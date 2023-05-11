ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Erzincan seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Erzincan seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 14 Mayıs Erzincan seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Erzincan seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

14 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

HANGİ OKUL VE SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.



