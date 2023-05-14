ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: ERZİNCAN 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Erzincan seçim sonuçları oy oranları son dakika açıklamaları 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Çayırlı seçim sonuçları, İliç seçim sonuçları, Kemah seçim sonuçları, Kemaliye seçim sonuçları, Otlukbeli seçim sonuçları, Refahiye seçim sonuçları, Tercan seçim sonuçları ve Üzümlü seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Erzincan seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Erzincan seçim sonuçları Mynet.com'da alıyor.

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Erzincan seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlanacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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