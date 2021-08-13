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Erzincan-Sivas karayolunda heyelan! Araç kuyruğu oluştu

13.08.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi. Sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu çift yönlü kapanan karayolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan-Sivas karayolunda heyelan! Araç kuyruğu oluştu

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

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Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ULAŞIMA AÇILDI

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

(DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Sivas
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