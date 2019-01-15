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Erzincan- Sivas karayolunda ulaşım durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 14:41 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN- Sivas karayolu, 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.  Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN- Sivas karayolu, 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi’nde kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan- Refahiye karayolu Sakaltutan Geçidi'nde kar etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Polis ekipleri bu bölgede zincirsiz araç geçişlerine izin vermiyor.
Erzincan- Sivas karayolunun 105’nci kilometresindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde ise ulaşım durdu. Saat 14.00’ten itibaren Refahiye ilçesinden Sivas yönüne, Sivas'ın İmranlı ilçesinden de Refahiye yönüne araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri, karayolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlattı.

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