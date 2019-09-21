"Erzincan Sütotu bitkisi antimikrobiyal özelliğe sahip"

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Dünyada sadece Erzincan Ovası'nın doğusundaki tuzlu bataklıklarda görülen ve Bern Sözleşmesi ile korumaya alınan "Erzincan Sütotu" bitkisinin, antimikrobiyal (bakterilere karşı dirençli) özelliği ile toprakta yetişmeyen dünyanın ender endemik bitki türleri arasında bulunduğu tespit edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan Sütotu (Sonchus Erzincanicus) bitkisinin, dünyanın ender bitki türleri arasında yer aldığını söyledi.

Erzincan Sütotu bitkisinin ilk defa 1957 yılında İskoç ve İngiliz bilim adamları tarafından toplandığını ve daha sonra yeni bir tür olduğunun farkına varılması üzerine bilim dünyasına bir yayınla kazandırıldığını ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:

"2000'li yıllara kadar bütün aramalara rağmen bu bitkiye bir daha ulaşılamamış. 2000'li yıllarda gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında tarafımca bu bitki yeniden toplanmış ve daha sonra bu bitkinin dağılımları ve ne şekilde ürediği analiz edildi. Söz konusu bitkinin ülkemiz açısından önemi 1979 yılında imzalanan Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi'ne (Bern Sözleşmesi) göre Erzincan Sütotu, korunma altına alınması gereken bir bitki türüdür. Bu bitki türünü koruma zorunluluğumuz var."