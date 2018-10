Erzincan Valisi Arslantaş, yamaç paraşütüyle uçtu

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, hafta sonunda yaklaşık bin metre yükseklikten yamaç paraşütüyle tandem uçuş gerçekleştirdi. Vali Arslantaş, pilotun bir anda dönerek irtifa düşürmeye başlamasıyla heyecanlı anlar yaşadı.

Valisi Ali Arslantaş, hafta sonunda Erzincan’a yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olan, Küçük Çakırman köyündeki yaklaşık 900 metre yükseklikten, Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu pilotluğunda tandem uçuşu gerçekleştirdi. Uçmanın keyfini çıkaran Vali Ali Arslantaş, zaman zaman havada pilotluk yaparak paraşütü uçurdu. Havada yaklaşık 10 dakika boyunca uçuş yapan Arslantaş, pilottan da gökyüzünde amaç paraşütü ile ilgili bilgi aldı.

Vali Ali Arslantaş, heyecan verici deneyimi fotoğraf makinesi ve kamerası ile görüntülediği sırada Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu, heyecanı daha da artırmak için bir anda dönerek irtifa düşürmeye başladı. İlk kez yamaç paraşütü ile tanışan Vali Arslantaş, bu anlar için “Çok keyifliymiş” dedi. Uçuşun ardından Vali Arslantaş, sorunsuz bir şekilde yere indi. Uçmanın her zaman insan doğasına zıtmış gibi göründüğü için insanların hava sporlarından biraz uzak kaldığını belirten Arslantaş, her spor gibi, yamaç paraşütünün de kurallarına uygun yapıldığında tehlikeli olmayacağına dikkat çekerek, uçuş eğitimini tamamlayıp pilotun uyarılarına kulak verilmesi dahilinde keyifli ve güvenli bir uçuş gerçekleştireceklerinden emin olunmasını istedi. Yamaç paraşütü sporunun adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunması nedeniyle de her yaş grubundan kitleye hitap ettiğini kaydeden Arslantaş, Türkiye’de yamaç paraşütünü Türk Hava Kurumu’na bağlı eğitmenlerden öğrenmenin mümkün olduğunun da altını çizdi.