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  4. Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:57 | Son Güncelleme

Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 166 köye ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan ve Tunceli'de 166 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin 4 greyder ve 1 bıçaklı kamyonla karla mücadele ettiği bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli kent genelinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 karla mücadele ekibi, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kapalı köy yolu Tunceli

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