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Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 21:26 | Son Güncelleme

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI 1 TON 271 KİLOYA ULAŞTI Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da yapılan aramada ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı.

Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)

ELE GEÇİRİLEN EROİN MİKTARI 1 TON 271 KİLOYA ULAŞTI
Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da yapılan aramada ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarına yönelik akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum Karayolu kent merkezi girişinde yaptıkları denetimde bir TIR durduruldu. TIR'da yapılan aramada çok sayıda 1 kiloluk paketler halinde iç yağ kolilerinin içerisine gizlenmiş eroin ele geçirildi.
POLİS SAYA SAYA BİTİREMEDİ
Narkotik köpeği yardımı Odin ile yapılan detaylı aramada saatler geçtikçe eroin paketlerinin sayısı arttı. Narkotik ekipleri geç saatlere kadar eroin miktarını tespit edebilmek için çalıştı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)Erzincan'da 1 ton 271 kilo eroin ele geçirildi (3)

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