Erzincan'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 3'ü Afganistan, 7'si Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

