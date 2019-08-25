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Erzincan’da 2 sincap kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 09:03 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yakalandı.Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplayıp, cevizle karınlarını doyuran kızıl renkli iki yavru sincap İHA muhabirinin objektifine yansıdı.İnsanlardan fazla ürkmedikleri gözlemlenen iki sincap, bir süreliğine kameraya adeta poz verdi.

Erzincan’da 2 sincap kameraya yakalandı

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap, İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yakalandı.
Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplayıp, cevizle karınlarını doyuran kızıl renkli iki yavru sincap İHA muhabirinin objektifine yansıdı.
İnsanlardan fazla ürkmedikleri gözlemlenen iki sincap, bir süreliğine kameraya adeta poz verdi. Daha sonra ağaçların yüksek noktalarına çıkan sincaplar birbirlerinden ayrılarak farklı dallarda karınlarını doyurmaya devam etti.
Yöre halkından Murat Aydemir, “Bu civarda yaban hayatından çeşitli hayvan cinsi barınmakta. İnsanlar zarar vermediği için hayvanlar da fazla ürkek değil ve doğada rahatlıkla barınabiliyorlar. Başka bir yerde bu kadar rahat bu sincapları görüntüleyebilmek çok zor olur” dedi.

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