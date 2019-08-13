Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

