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Erzincan’da 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 19:10 | Son Güncelleme

Erzincan’da oyun oynarken evin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Musap Ş., Çukurkuyu Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu.

Erzincan’da oyun oynarken evin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Musap Ş., Çukurkuyu Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu. Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Musap’in sulama kanalına düştüğünü fark etti. Yapılan aramanın ardında düştüğü yerden 600 metre uzakta bulundu. Kanaldan babası Yavuz Şahin tarafından çıkartılan minik Musap, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleriyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın görgü tanıkları ise çocuğun kaybolduktan yarım saat sonra fark edildiğini ve babası tarafından kanaldan çıkarıldığını söyledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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