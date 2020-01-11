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  4. Erzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın

Erzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2019 yılında 474 kadın cinayete kurban gitti.

Erzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın

Türkiye genelinde 2019 yılında 474 kadın cinayete kurban gitti. 2019 yılı son 10 yılda en çok kadın cinayeti işlenen sene olurken Erzincan’da 2019 yılında işlenen 3 cinayetin 2’inin zanlısı ise kadın.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan çalışmalar sonrası hazırlanan raporda 2019 yılı içerisinde Türkiye’nin 81 ilinde de kadın cinayeti işlendi. 2019 yılında kadın cinayetleri son 10 yıldaki en yüksek sayıya ulaştı.
Rapora göre; cinayetlerin 115’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 27’si ekonomik bahaneyle, 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü.
2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Kadınların 134’ünü evli oldukları erkek, 25’ini eski eşleri, 51’ini birlikte olduğu erkek ve 8’ini eskiden birlikte olduğu erkek öldürdü. 29 kadının ölümü amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası tarafından oldu. 19 kadını tanıdıkları öldürdü. 15 kadın babası, 13 kadın kardeşi, 25 kadın da oğlu, komşusu, çocuğunun arkadaşının velisi tarafından öldürüldü. 3 kadın ise tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.
Kadınların 185’i ateşli silahlarla, 101’i kesici aletle, 29’u boğularak, 6’sı kimyasal ilaçla, 27’si darp edilerek, 6’sı yakılarak, 19’u yüksekten düşerek öldürüldü. 101 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

“Erzincan’da 2019 yılından işlenen 3 cinayetin 2 sinin zanlısı kadın”
Öte yandan Erzincan’da haber arşivlerine geçen bilgilere göre 2019 yılında işlenen 3 cinayetin 2’inin zanlısı kadın.
Erzincan’da 2019 yılında kronolojik sıralama göre; 25 Haziran 2019 tarihinde Yaprak Yüksel (64) Hocabey Mahallesi’ndeki evinde gelini N.Y., tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
21 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk Mahallesi meydana gelen olayda da, psikolojik rahatsızlığı bulunan Sultan A. (32), birlikte yaşadığı babası Mehmet A.’yı (66) uykudayken boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Erzincan’da 8 Eylül 2019 tarihindeki son olayda ise Halitpaşa Caddesi SGK Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada Metin D., hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Soner B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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