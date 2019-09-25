HABER

Erzincan’da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Erzincan’da narkotik ekipleri kamyonette yaptıkları aramada araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Erzincan’da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

Erzincan’da narkotik ekipleri kamyonette yaptıkları aramada araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili kamyonet sürücü ile yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda zulalanmış paketleri bulan Narkotik köpeği Odin, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında risk analizine dayalı yol uygulaması yapıldı. Saat 12.00 sıralarında yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan, D.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 60… plakalı kamyonette Narkotik detektör köpeği Odin ile yapılan aramada, araçta yüklü halde bulunan ekskavatör delici ucu içerisinde zulalanmış vaziyette 55 paket halinde daralı ağırlığı 28 kilo 200 gram eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Konu ile ilgili olarak araç sürücüsü D.Y. (44) ile V.A. (47) isimli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme” suçundan adli tahkikat başlatıldı. Açıklamada, uyuşturucu suçları ile etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Erzincan’da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Datça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandıDatça'da, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.