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Erzincan’da 293 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

Erzincan’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 293 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne risk analizine göre 65, 34 ve 73 plakalı tırlar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Erzincan’da 293 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 293 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne risk analizine göre 65, 34 ve 73 plakalı tırlar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı gerçekleştirileceğini bildirdi. Bunun üzerine Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolunda uygulama noktasında durdurulan tırlardan 34 plakalı çekiciye ait dorsede dedektör köpeği Curt yapılan aramada elyaf yastıkların içerisine gizlenmiş 431 paket halinde 293 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda birbirleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen 3 tır şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan soruşturma başlatıldı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.

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