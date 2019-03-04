HABER

Erzincan'da 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

Uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Curt" ile yapılan aramada, 431 paket halinde 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 3 tır şoförü gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da, bir tırda 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri 65, 34 ve 73 il plakalı tırlar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince, Erzurum yolu uygulama noktasında belirtilen tırlar üzerinde çalışma başlatıldı.

Uygulama noktasında durdurulan tırlardan, 34 plakalı çekiciye ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, elyaf yastıkların içine gizlenmiş 431 paket içinde toplam 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili birbirleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 3 tır şoförü gözaltına alındı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Afrikalı öğrencilerin kar keyfiAfrikalı öğrencilerin kar keyfi
İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişmeİstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ele geçirildi eroin Erzincan madde

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.