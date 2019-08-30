HABER

Erzincan’da 3 araçlı trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Erzincan’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Erzincan merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi 193’ncü sokak üzerinde meydana geldi.

Erzincan’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Erzincan merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi 193’ncü sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cengiz T. idaresindeki 24 AK 924 plakalı panelvan tipi ticari araç ile Vural K. yönetimindeki 24 EN 405 plakalı araç ve Hasan Soylu idaresindeki 24 EN 261 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada 24 AK 924 plakalı panelvan tipi ticari araç yan yattı. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kaza mahallinde incelemede bulunmasının ardından araçlar çekiciyle kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı
Malatya’da sağanak yağış sele neden olduMalatya’da sağanak yağış sele neden oldu
Kordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralıKordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.