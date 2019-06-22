Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşının cesedi kazan dairesinde bulundu

Erzincan’da 3 gündür kayıp olarak aranan yüzbaşı rütbesindeki askerin cesedi gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu. Hemen yanı başlarında yaşanan ölüm hadisesine aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise halı sahada futbol oynamaya devam etti.

Olay bugün gece saatlerinde Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kayıp olarak güvenlik güçleri tarafından drone destekli olarak ta aranan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu. Apartman görevlisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırılarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Cesedi bulunan evli Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş’ın bir süre önce geçici görevle Amerika Birleşik Devletlerine görevlendirildiği belirtildi.

“Yanı başlarındaki ölüm hadisesine aldırış etmeden halı sahada futbol oynamaya devam ettiler”

Öte yandan, ölüm hadisesinin yaşandığı, polislerin inceleme yaptıkları sırada halı sahada futbol oynayan vatandaşların duyarsızlığı dikkat çekti. Hemen yanı başlarında meydana gelen olaya aldırış etmeyerek halı sahada futbol oynayanlar kaleye kim geçecek, ne kadar süreyle kalede duracak polemiği yaşadı.

