HABER

Erzincan’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Mezarlık ziyareti yapanları paraya boğduMezarlık ziyareti yapanları paraya boğdu
İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz atlattılarİki aracın çarpıştığı kazayı ucuz atlattılar
Eczacı, otomobilde ölü bulunduEczacı, otomobilde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.