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Erzincan’da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:56 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar havadan ve karadan devam ediyor.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar havadan ve karadan devam ediyor. Öldürülen 3 teröristten 2’sinin 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki teröristler olduğu üzerinde duruluyor.
Erzincan’ın Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanında Kuzuyatağı mevkiinde bölücü terör örgütünün imhasına yönelik operasyonlar sürüyor. Geçtiği pazartesi ve salı günü düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlik tespiti çalışmaları devam ederken 2’sinin 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki teröristler olduğu üzerinde duruluyor.
Bölgede devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri, teröristleri sağ olarak ele geçirmek teslim olmayanları ise etkisiz hale getirmek amacıyla Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğinde kararlı ve titiz çalışma yürütüyor. Teröristlerin kaçış güzergâhları güvenlik güçleri tarafından tamamen tutulurken sığınabilecekleri mağara ve benzeri eklentiler imha ediliyor.
Öte yandan konuyla ilgili Erzincan Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi.
“Erzincan’ın Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanında JSİHA atışı ile 12 Ağustos 2019 günü 1, ertesi gün çıkan çatışmada ise gerçekleştirilen yakın temas sonucunda mağara içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan ve halatlarla çıkılan 2 mağara ise bulunarak, kullanılamaz hale getirilmiştir.
Operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 adet M-16, 1 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 9 adet şarjör, 121 adet M-16 fişeği, 79 kaleşnikof fişeği, 1 adet büyük telsiz, 1 adet 12 voltluk akü, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet dürbün, bol miktarda yaşam malzemesi (bulgur, tereyağı, un, şeker, peynir, ekmek, tütün vb.) ele geçirilmiştir.”

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