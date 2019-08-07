HABER

Erzincan’da 3,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Erzincan polisinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos’ta Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yol uygulaması gerçekleştirdi.

Erzincan’da 3,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Erzincan polisinin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Ağustos’ta Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yol uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Almanya plakalı araçta, narkotik köpeği “Odin” ile yapılan aramada bagaja zulalanmış 92 paket halinde 42 kg 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34) isimli araç şoförü “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme” suçundan adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde dün de Ağrı, Erzurum ve Erzincan polisinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde şüpheli bir tır durduruldu. Tırın ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmesinde 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.
İki operasyonda piyasa değeri 3,5 milyon TL tutarında toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirildiğini ifade eden Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir. Pazartesi ve Salı günü olmak üzere iki ayrı yakalama yaptık. Pazartesi günü 42 kilo 500 gram ele geçirdik. Salı günü de 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi. Pazartesi günü uygulama noktasındaki arkadaşlarımızın duyarlılığı, köpeğimizin tepki vermesi sonucu ele geçirilen bir uyuşturucu. Salı günü de Ağrı ev Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yapmış olduğu analiz sonucu eroin ele geçirildi. Teröre kazanç sağlayan bu şahıslara darbe vurduk” diye konuştu.

Erzincan’da 3,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyorKırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor
Silah kaçakçılığına 2 tutuklamaSilah kaçakçılığına 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.