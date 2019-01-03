HABER

Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu.

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi icin adli tıpa gönderildi.
Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 568’nci Sokak'ta meydana geldi. 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Abdurrahman S. (31) ile Yasemin K.'nın (37), 4 gün önce hastanede doğan bebeklariyle eve geldi. Anne Yasemin K. ile baba Abdurrahim S. sabah uyandıklarında bebeği hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, annenin ilk ifadesinde bebeğin gece ağlaması üzerine yanına aldığını sabah uyandıklarında hareketsiz olduğunu fark ettiklerini söylediği öğrenildi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira cezaÇorum'da drift yapan 10 sürücüye 50 bin lira ceza
Hatay'da, Suriye Güvenlik ToplantısıHatay'da, Suriye Güvenlik Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.