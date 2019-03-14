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Erzincan’da 5 kişi yediği tavuktan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 13:53 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesi Elmacık köyünde 5 kişi marketten aldıkları tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.Erzincan’ın İliç ilçesi Elmacık köyünde oturan Şifanur Çoban (19), Ceylan Çoban (19), Nurettin Çoban (48), Halise Çoban (43) ve Bekir Çoban (30) dün akşam saatlerinde marketten alarak pişirip yedikleri tavuktan zehirlendi.

Erzincan’da 5 kişi yediği tavuktan zehirlendi

Erzincan’ın İliç ilçesi Elmacık köyünde 5 kişi marketten aldıkları tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Erzincan’ın İliç ilçesi Elmacık köyünde oturan Şifanur Çoban (19), Ceylan Çoban (19), Nurettin Çoban (48), Halise Çoban (43) ve Bekir Çoban (30) dün akşam saatlerinde marketten alarak pişirip yedikleri tavuktan zehirlendi. Yemekten sonra fenalaşan aile fertleri ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurettin Çoban, Halise Çoban ve Bekir Çoban taburcu edilirken Şifanur Çoban ile Ceylan Çoban’ın tedavilerine devam ediliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Metin Çoban, tarihi geçmiş olduğu iddia ettiği tavuğu kendilerine satan marketten şikayetçi olacaklarını belirterek, "Dün öğle saatlerinde marketten aldığım tavuktan ailem zehirlendi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Yolda ambulansların peşinden gelirken kaza yaptım. Marketten aldığım tavuk ürünlerinin son kullanma tarihleri geçmiş bu yüzden ailem hastanede yatıyor. Ailemden iki kişi halen taburcu edilmedi durumu iyi değil. Marketten şikayetçiyim" diye konuştu.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arif Onur Eden de, zehirlenme vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dr. Öğr. Üyesi Arif Onur Eden, "Erzincan’ın iliç ilçesinde zehirlenme tanısı ile gelen hastalarımızın tedavileri halen devam etmekte olup, kişilerin özellikle gününde ve zamanında muhafaza edilmeyen tavuktan dolayı zehirlenmiş olabileceğini düşünerek takip ve tedavi altına aldık. Yaptığımız tahlillerde herhangi bir sıkıntı olmamakla birlikte mevcut şikayetleri bulantı, kusma, karın ağrısı ve eşlik eden ciddi halsizlikler olması nedeniyle müşahedemizi planladığımızdan daha uzun tutmaya karar verdik. Takipler esnasında kan değerlerinde veya muayene bulgularında herhangi bir değişiklik olması durumunda alabileceğimiz tekrar tedbirler olabileceğini düşündüğümüz için hastaların takibine devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz hususta hani dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu tarz besin zehirlenmelerinde tavuk, et, balık gibi soğuk şartlarda muhafaza edilmesi gereken gıdaların tüketimi konusunda en azından insanların hassasiyetlerini yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da ettirmesi gerekiyor. Özellikle bunların son kullanım tarihlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Hastanemizde kalan iki vatandaşımızı yakın zamanda taburcu edeceğiz" dedi.

Erzincan’da 5 kişi yediği tavuktan zehirlendi

Erzincan’da 5 kişi yediği tavuktan zehirlendi

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