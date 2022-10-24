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Erzincan’da 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı

24.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan il genelinde yapılan asayiş uygulamasında 5 otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Erzincan’da 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı

Erzincan il genelinde yapılan asayiş uygulamasında 5 otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.
Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu bakımdan 15 Ekim- 20 Ekim tarihleri arasında Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde 827 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 324 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 5 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 9.115 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/64-1-b-1, gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK/30-1-b, diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike oluşturacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 44/1-b, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemekten 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkmaktan 888 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 427 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 1.837 TL, 5 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Erzincan’da 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı

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