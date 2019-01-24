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Erzincan'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Erzincan'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir aylık istihbarat çalışmalarının ardından yurda kaçak olarak girip çeşitli adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklulara yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Kızılay ve Hocabey mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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