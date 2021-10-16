YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

16.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Iğdır'dan Ankara'ya ve Muş'tan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 7 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Z.K ve G.Z ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan G.Z, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Z.K. ise tutuklandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
Yok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibiYok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibi
Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacakErzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:13
İkindi
15:18
Akşam
17:49
Yatsı
19:07

Erzincan Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.