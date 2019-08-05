Erzincan'da açık unutulan ampul samanlığı yaktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir samanlık, açık unutulan ampulden kaynaklanan yangında hasar gördü.

Merkeze bağlı Karatuş Köyü'nde Ahmet Gerçek'e ait samanlıkta açık unutulan ampulün ısınması sonucu yakındaki saman balyaları alev aldı.

Yangına müdahale eden Gerçek ve köylüler, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.

Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve iş makinelerin yardımıyla yangını 3 saatte söndürdü.

Maddi hasarın meydana geldiği samanlıktaki 15 ton saman yandı.

