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Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:15 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hurma topladığı sırada ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti.Olay, dün sabah saatlerinde Kemaliye ilçe merkezince meydana geldi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde hurma topladığı sırada ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah saatlerinde Kemaliye ilçe merkezince meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemaliye eşraflarından Kamil Gezici (65) evinin bahçesinde bulunan ağaçtaki hurmaları toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Gezici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gezici, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Kamil Gezici’nin cenazesi Kemaliye ilçesinde toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazına çok sayıda ilçe halkı katıldı.

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