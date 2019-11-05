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Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçesindeki hurma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Kemaliye ilçe merkezindeki evinin bahçesinde bulunan hurma ağacındaki meyveleri toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Kamil Gezici, dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılan Gezici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gezici'nin cenazesi yapılan otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan hurma ağacı kemaliye

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