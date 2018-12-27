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Erzincan'da ahır çöktü; 5 büyükbaş telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Mustafabey köyünde aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırda, enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 5'i telef oldu.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Mustafabey köyünde aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırda, enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 5'i telef oldu. 10 hayvan ise AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Tercan'a 18 kilometre uzaklıktaki Mustafa Bey köyünde meydana geldi. Hayvancılık yapan Nail Turan'a ait ahır, aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. 15 hayvan, toprak ve direklerin altında kaldı. Turan'ın ihbarı üzerine köye Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için çalışma başlattı. 10 hayvan kurtarılırken, 5 hayvanın ise telef olduğu belirlendi.

Ahırın sahibi Nail Turan, yaklaşık 40 bin TL zararının olduğunu söyledi.

283 KÖY YOLU KAPANDI

Bu arada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 ekiple köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Refahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde 13 köy, kar ve tipi nedeniyle elektriksiz kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yanlarındaki elektrik arıza ekipleri ile gece saatlerinde köylere ulaşmayı başardı. Yapılan çalışmayla arızalar giderildi.

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